Son dakika haberi: Uşak'ta inşaatın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Uşak'ta çalıştığı inşaatın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Atatürk Mahallesi Altıncı Şeker Sokak'ta 5 katlı apartman inşaatının çatısında çalışan 61 yaşındaki çatı ustası Emin Özcan toprak zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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