Son dakika haberi... Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Ahmet Yılmaz'ın (73) kullandığı 64 AS 717 plakalı otomobil, Dumlupınar Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada Banaz istikametine seyreden İbrahim C. (44) idaresindeki 45 RU 414 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, diğer sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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