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Son dakika haberi! Van'da boş dükkanda 73 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Van'da boş dükkanda 73 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı

01.11.2021 17:01
Son dakika haberi! Van'da boş dükkanda 73 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı

Son dakika haberleri: VAN'ın Edremit ilçesinde jandarma tarafından boş bir dükkana yapılan operasyonda, 73 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Edremit ilçesinde jandarma tarafından boş bir dükkana yapılan operasyonda, 73 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili dükkan sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Kurubaş Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla 'şok evi' diye tabir edilen M.S.E.'ye ait demir kapılı iki bölümlü boş dükkana operasyon düzenledi. Dükkanda arama yapan jandarma, 73 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilirken, dükkan sahibi M.S.E. ve göçmenleri barındırıp, ihtiyaçlarını gideren V.E. ile M.Y., gözaltına alındı.


Son dakika haberi! Van'da boş dükkanda 73 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı
Son dakika haberi! Van'da boş dükkanda 73 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı
Son dakika haberi! Van'da boş dükkanda 73 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Van'da boş dükkanda 73 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı - Son Dakika


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