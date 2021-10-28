Son dakika haberi! YANGINDA CAN PAZARI, 80 YAŞINDAKİ KİŞİ KURTARILDI

Son dakika haber... BALIKESİR'in Marmara ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangında ev sahibi Erdem İlban (80), mahsur kaldı.

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangında ev sahibi Erdem İlban (80), mahsur kaldı. İlban, itfaiye ekiplerince yan evin çatısına çıkartılarak kurtarıldı. Yangın, yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Marmara ilçesi Okullar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yangın çıktı. 4 katlı binanın Erdem İlban'a ait çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, binada yaşayanların dışarı çıkabildiğini ancak İlban'ın ise evinden çıkamadığını belirledi. İtfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkan ekipler, İlban'ı balkondan yan binanın çatısına çıkardı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen İlban, ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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