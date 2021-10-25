Son dakika haberi! Yangında güvercinler kafesten çıkarılıp gökyüzüne salındı - Son Dakika

Edirne'de yangının sıçradığı güvercin kümesinin kapaklarını açan itfaiye ekipleri, onlarca güvercinin hayatını kurtarırken, yangın sonrası ev ise kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, güvercin kümesinin bulunduğu alana da sıçradı. Yangının büyüdüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin ortasında bulunan kümeste güvercinlerin olduğunu gören itfaiye ekipleri, kümesin kapısını açıp güvercinleri gökyüzüne saldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. - EDİRNE