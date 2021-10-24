MERSİN'in Tarsus ilçesindeki kazada TIR'da sıkışan yaralıları çıkarmak isterken başına aldığı darbeyle yaralanan itfaiye eri İrfan Çelik (34), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 14 Ekim'de Tarsus- Pozantı Otoyolu'nda meydana geldi. İki TIR'ın çarpıştığı kazada araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli evli ve iki çocuk babası İrfan Çelik, kazada araçta sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken, TIR'ın kupa kısmı üzerine düştü. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Çelik, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 gündür Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Çelik, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.