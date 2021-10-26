FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA ATİLLA TAŞ DIŞINDAKİ SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması kapsamında Yargıtay 'ın "örgüte üye olmak" ve "örgüte yardım" suçlarından cezalarını bozduğu aralarında şarkıcı Atilla Taş ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 8 sanığın yargılandığı davada, savunması alınmayan Atilla Taş dışındaki 7 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 3'üncü duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya gelmeyen sanık Atilla Taş'ı avukatı temsil etti.

SANIKLAR ADLİ KONTROLLERİNİN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada tanıklar dinlendi. Sanıklardan Ali Akkuş'u tanıdıklarını beyan eden 3 tanık, bu kişinin Zaman Gazetesi'nde herhangi bir örgütsel bağ değil profesyonel iş kapsamında çalıştığını ve FETÖ ile ilgili bir propagandasına rastlamadıklarını söyledi. Diğer tanıklar da sanıklardan Ünal Tanık ve Yakup Çetin'in FETÖ'yle ilgili herhangi eylemlerine şahit olmadıklarını söylediler. Tanık beyanlarına karşı savunması sorulan sanık Ali Akkuş, Zaman Gazetesi'nden başka bir yerde çalışmadığını ve bu gazete kapandıktan sonra gazeteciliği bıraktığını söyledi. Söz alan diğer sanıklar Ahmet Memiş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız ve Yakup Çetin, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

TAŞ'IN AVUKATI DOSYANIN AYRILMASINI TALEP ETTİSanık Atilla Taş'ın avukatı Sevgi Kalan, müvekkilinin attığı tweetlerle ilgili suç unsuru oluşmadığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Taş ile ilgili "ihlal" kararı verdiğini belirterek bu kararın dikkate alınması gerektiğini söyledi. Avukat Kalan, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle müvekkili hakkında ayırma ve beraat kararı verilmesini talep etti.

AYIRMA TALEBİ DAHA SONRA DEĞERLENDİRİLECEKMahkeme heyeti, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanan sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Cemal Azmi Kalyoncu'un adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Sanıklardan Atilla Taş'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddeden yargılanması için Adalet Bakanlığı'ndan izin beklenmesini dikkate alan heyet, bu suçlama yönünden savunması henüz alınmayan Atilla Taş hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Atilla Taş yönünden dosyanın ayrılması talebini ise daha sonra değerlendirilmesine karar veren heyet, duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİİstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı 8 Mart 2018'de karara bağlamıştı. Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatini kararlaştırmıştı.

25 SANIK CEZA ALMIŞTISanık Atilla Taş'ın, "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırmıştı.

YARGITAY 8 SANIK HAKKINDAKİ HÜKMÜ BOZMUŞTU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 6 Mart 2020'de sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız ve Atilla Taş yönünden verilen hükümlerin bozulmasına karar vermişti. Diğer 17 sanık hakkında verilen cezalar ise onanmıştı.

- İstanbul