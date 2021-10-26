Üye Girişi
FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA ATİLLA TAŞ DIŞINDAKİ SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI - Son Dakika

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA ATİLLA TAŞ DIŞINDAKİ SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

26.10.2021 13:26
FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA ATİLLA TAŞ DIŞINDAKİ SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması kapsamında Yargıtay'ın "örgüte üye olmak" ve "örgüte yardım" suçlarından cezalarını bozduğu aralarında şarkıcı Atilla Taş ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 8 sanığın yargılandığı davada, savunması...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması kapsamında Yargıtay'ın "örgüte üye olmak" ve "örgüte yardım" suçlarından cezalarını bozduğu aralarında şarkıcı Atilla Taş ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 8 sanığın yargılandığı davada, savunması alınmayan Atilla Taş dışındaki 7 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 3'üncü duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya gelmeyen sanık Atilla Taş'ı avukatı temsil etti.

SANIKLAR ADLİ KONTROLLERİNİN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada tanıklar dinlendi. Sanıklardan Ali Akkuş'u tanıdıklarını beyan eden 3 tanık, bu kişinin Zaman Gazetesi'nde herhangi bir örgütsel bağ değil profesyonel iş kapsamında çalıştığını ve FETÖ ile ilgili bir propagandasına rastlamadıklarını söyledi. Diğer tanıklar da sanıklardan Ünal Tanık ve Yakup Çetin'in FETÖ'yle ilgili herhangi eylemlerine şahit olmadıklarını söylediler. Tanık beyanlarına karşı savunması sorulan sanık Ali Akkuş, Zaman Gazetesi'nden başka bir yerde çalışmadığını ve bu gazete kapandıktan sonra gazeteciliği bıraktığını söyledi. Söz alan diğer sanıklar Ahmet Memiş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız ve Yakup Çetin, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

TAŞ'IN AVUKATI DOSYANIN AYRILMASINI TALEP ETTİSanık Atilla Taş'ın avukatı Sevgi Kalan, müvekkilinin attığı tweetlerle ilgili suç unsuru oluşmadığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Taş ile ilgili "ihlal" kararı verdiğini belirterek bu kararın dikkate alınması gerektiğini söyledi. Avukat Kalan, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle müvekkili hakkında ayırma ve beraat kararı verilmesini talep etti.

AYIRMA TALEBİ DAHA SONRA DEĞERLENDİRİLECEKMahkeme heyeti, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanan sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Cemal Azmi Kalyoncu'un adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Sanıklardan Atilla Taş'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddeden yargılanması için Adalet Bakanlığı'ndan izin beklenmesini dikkate alan heyet, bu suçlama yönünden savunması henüz alınmayan Atilla Taş hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.  Atilla Taş yönünden dosyanın ayrılması talebini ise daha sonra değerlendirilmesine karar veren heyet, duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİİstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı 8 Mart 2018'de karara bağlamıştı. Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatini kararlaştırmıştı.

25 SANIK CEZA ALMIŞTISanık Atilla Taş'ın, "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırmıştı.

YARGITAY 8 SANIK HAKKINDAKİ HÜKMÜ BOZMUŞTU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 6 Mart 2020'de sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız ve Atilla Taş yönünden verilen hükümlerin bozulmasına karar vermişti. Diğer 17 sanık hakkında verilen cezalar ise onanmıştı.


- İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü, Atilla Taş, Yargıtay, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA ATİLLA TAŞ DIŞINDAKİ SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor 14:24 Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi 14:20 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi Zincir marketlere Rekabet Kurumu, yarın sözlü savunmaların alacak 14:19 Zincir marketlere Rekabet Kurumu, yarın sözlü savunmaların alacak
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde 13:23 ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı 12:07 Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı 11:49 Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı 11:45 Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı

Son Dakika Haberleri
14:24 Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor
14:21 Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi
14:20 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi
14:18 Zincir marketlere Rekabet Kurumu, yarın sözlü savunmaların alacak
13:37 Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket
13:22 ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde
13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı
13:18 Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
12:37 Altın ne kadar? Altın neden düşüyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli         
14:28
Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi         
14:22
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine yanıt: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?         
14:20
Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket         
13:37
Bakan Soylu Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı         
13:21
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
"Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor         
11:54
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
"Doğa manzaralı" diyerek 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
11:25
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim         
11:17
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 14:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA ATİLLA TAŞ DIŞINDAKİ SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement