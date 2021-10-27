Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Aydın merkezli operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika

Aydın merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay önce kentte yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

Bahis oynatmak amacıyla Nazilli ilçesindeki bir eve bilgisayar sistemi kurulduğunu belirleyen jandarma, şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Aydın merkez ve Nazilli ilçesi olmak üzere İzmir, Denizli ile Şanlıurfa'da önceden belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı O.B'nin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Firari bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adreslerdeki aramada ise 3 masaüstü bilgisayar, 7 dizüstü bilgisayar, 23 cep telefonu, 1 tablet, 9 hard disk, 14 flash bellek ve bahis hesaplarının tutulduğu 4 ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüphelilerin bu iş için özel yazılım geliştirdikleri, bahis oynayan kişilerin de suç örgütünün belirlediği hesaba para yatırdıkları öğrenildi.

Öte yandan bu siteler üzerinden oyun oynadıkları belirlenen 111 kişiye de toplam 1 milyon 442 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.