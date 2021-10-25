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Son dakika haberi... Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı

25.10.2021 14:19
Son dakika haberi... Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Eskişehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, yasa dışı silah ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 95 adet tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 105 adet av tüfeği mermisi, 55 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi... Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı
Son dakika haberi... Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı
Son dakika haberi... Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı
Son dakika haberi... Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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