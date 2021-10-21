Yazar Selda Avcı, ikinci kitabı "Hayat Bir Senaryo"yu tanıttı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret eden Avcı'yı meslektaşları yalnız bırakmadı.

Kösedağ, bir dönem gazetecilik yapan Avcı'yı yeni kitabından dolayı tebrik etti.

Kitabı hakkında bilgi veren Avcı ise yaşanmış gerçek olayların anlatıldığı romanının kahramanının bir kadın olduğunu aktardı.

Medeni cesaret göstererek ikinci kitabına imza attığını ifade eden Avcı, "İleride çocuklarıma, torunlarıma bir eser bırakmak istedim." dedi.

Avcı, daha sonra Kösedağ ve diğer meslektaşları için kitabını imzaladı.