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Son dakika haberi: Yemen'de Aden Valisi'ne suikast girişimi: 3 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi: Yemen'de Aden Valisi'ne suikast girişimi: 3 ölü

10.10.2021 14:20
Son dakika haberi: Yemen'de Aden Valisi'ne suikast girişimi: 3 ölü

Son dakika haberlerine göre Yemen'de Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'de Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyindeki Aden vilayetine bağlı Et-Tevahi kenti yakınlarında Vali Lemles'in aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bomba infilak etti.

Aden Valisi Lemles'in suikast girişiminden kurtulduğu, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların Tevahi bölgesindeki Bahsib Askeri Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Yemen hükümet yetkilileri konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yemen'de Aden Valisi'ne suikast girişimi: 3 ölü - Son Dakika


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