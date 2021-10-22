Üye Girişi
Son dakika haberi! Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli tatbikat yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi! Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli tatbikat yaptı

22.10.2021 17:54
Son dakika haberi! Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli tatbikat yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli, yangın ve deprem tatbikatı yaptı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli, yangın ve deprem tatbikatı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki tatbikatta, Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzman personelince yangın çeşitleri ve söndürme şekilleri anlatıldı, yangına müdahale uygulamalı gösterildi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından da afet anı ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, yaralı taşıma yöntemleri anlatıldı.

Bilgilendirmenin ardından, senaryo gereği deprem sonrası bina boşaltıldı, temsili yaralılar tahliye edildi.

Tatbikatın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Erdinç Şahin, her yıl düzenli olarak personele yönelik tatbikat yaptıklarını söyledi.

Şahin, "Herkesin ne görevi olduğu bilincine varması açısından tatbikat yaptık, bilgilerimizi tazeledik. Bize destek veren sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli tatbikat yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çocuğunun üstünde sigara söndüren babayla ilgili verilen karar mahkeme ve bakanlığı karşı karşıya getirdi 17:36 Çocuğunun üstünde sigara söndüren babayla ilgili verilen karar mahkeme ve bakanlığı karşı karşıya getirdi Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir 17:23 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı 16:58 Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı
Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular 16:55 Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular Oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur 16:35 Oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu 15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor 15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi 14:09 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi

Son Dakika Haberleri
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
16:57 Pucca lakaplı fenomen ve yazar attığı tweet sebebiyle 5 ay hapis cezası aldı
16:55 Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular
16:53 Ava giden balıkçıdan bir daha haber alınamadı! Ceset parçaları nehirdeki timsahın karnında bulundu
16:25 SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz hakkında açıklama yaptı: ABD hukukuna göre suçlu değildir
16:23 Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı
16:06 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
Mesut Özil, Premier Lig'e mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü Mesut Özil, Premier Lig'e mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü         
17:47
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi         
17:21
Pucca lakaplı fenomen ve yazar attığı tweet sebebiyle 5 ay hapis cezası aldı Pucca lakaplı fenomen ve yazar attığı tweet sebebiyle 5 ay hapis cezası aldı         
16:57
Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar         
16:39
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor         
15:32
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış         
14:57
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 17:58:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli tatbikat yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement