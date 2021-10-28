Son dakika haberi: Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - Son Dakika

Yunanistan'ın Patras kentinde limanda demirli olan Patras- İtalya hattında hizmet veren yolcu gemisinde yangın çıktı.

Yunanistan'ın Patras kentinde limanda demirli bulunan yolcu gemisinde yangın çıktı. Patras ile İtalya'nın Ancona kenti arasında hizmet veren Superfast 11 adlı gemideki yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, gemiden yükselen dumanlar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildiği ve yangının uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldüğü ifade edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. - ATİNA