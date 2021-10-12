Son dakika haberi: Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunda 63 gözaltı - Son Dakika

ZONGULDAK Valiliği, devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, kentte 63 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, kolay yoldan haksız kazanç elde edenlere yönelik sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek, devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde 'Çekirge' operasyonu gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın operasyonunda Zonguldak'ta da gözaltılar yapıldı. Zonguldak Valiliği, operasyon kapsamında 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve 63 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Valiliğin yazılı açıklamasında, "Örgüt yöneticisine suçun işlenmesi aşamasında yardım eden hastane ve eczane çalışanlarının da aralarında yer aldığı 16 şüpheli ile usulsüz şekilde rapor aldığı tespit edilen 53 şüpheli olmak üzere toplam 70 şüpheli şahıs hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama ve gözaltına alma kararı verilmiş olup yapılan operasyon ile 63 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları halen devam etmektedir" denildi.