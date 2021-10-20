Son dakika haberleri... 20 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi, polisin sıkı takibiyle yakalandı - Son Dakika

ÇORUM'da 14 ayrı hırsızlık olayından aranan, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Galip Mayalı (45), polisin sıkı takibiyle yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ağustos ve eylül aylarında araçtan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelinin Galip Mayalı olduğu ve Çorum'da bulunduğu bilgisine ulaştı. Polisin izini sürdüğü Mayalı, bu sırada 4 farklı araçtan daha hırsızlık yaptı. İhbarları değerlendiren polis ekipleri, şüphelinin yerini belirledi. Polisi görünce otomobiliyle kaçmaya çalışan Galip Mayalı, sanayi sitesinde kıstırılarak yakalandı. 14 ayrı hırsızlık olayından aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Galip Mayalı gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Galip Mayalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.