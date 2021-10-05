Son dakika haberleri... 3 KİŞİYİ POMPALI TÜFEKLE KOVALAYIP ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

BURSA'da, Muhammet Emin G. (24), tartıştığı 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp, ateş açtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Aracından malzeme indiren Muhammet Emin G. ile sokaktan geçen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Emin G., aracından aldığı pompalı tüfekle 3 kişiyi kovalayıp ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, Muhammet Emin G. bölgeden uzaklaştı. Şüpheli pompalı tüfekle 3 kişiyi kovaladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından Muhammet Emin G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.