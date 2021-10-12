Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ve 2'si kardeş 5 öğrencinin öldüğü 5 öğrencinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan şoför adliyeye sevk edildi.
İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin T., (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk dün toprağa verildi.
Kazada minibüsü kullanan Adalettin T., ise sabah erken saatlerde jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahsın savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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