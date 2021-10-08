Son dakika haberleri: Adalet Bakanlığı ve SUBÜ hükümlülere mesleki yeterlilik kazandırma protokolü imzaladı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında imzalanan protokolle mesleki eğitim alan hükümlülerin, onaylı sertifikalarla tahliye edilmeleri hedefleniyor.

Bakanlık ve SUBÜ arasında hazırlanan "Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Protokolü"yle cezaevlerinde bulunan hükümlülerin aldıkları mesleki eğitimlerin SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) tarafından belgelendirilmesi, toplum hayatına dönüşte daha kolay uyum sağlayabilmeleri ve istihdam edilmeleri sağlanacak.

Üniversitedeki imza törenine katılan Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, kurumun "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiğini söyledi.

Hükümlülere, eğitim ve istihdam imkanlarından yararlanarak çalışma hayatında yer almaları konusunda fırsat sunmayı, onları tahliye sonrasında topluma kazandırmayı ve yaşamlarını hazırlamayı hedeflediklerini anlatan Moğul, şunları dile getirdi:

"İşyurtları Kurumumuz, 180'den fazla iş kolunda faaliyet gösteriyor. İş başı meslek eğitiminin temelinde üretirken öğretmek yer alıyor. Bu anlamda nitelik kazanmak ve cezaevinden çıktıktan sonra topluma uyum sağlamak isteyen hükümlülerin bu isteğini önemsiyoruz. İşyurtları Kurumumuz, bir yandan üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlarken, diğer yandan da kültürel mirasımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması noktasında da faaliyetler yürütüyor. Oltu taşı işlemeciliği, çinicilik, arkeoloji ve restorasyon çalışmaları bunların arasında yer alıyor."

Eğitimlerin ardından yapılan belgelendirme çalışmalarını da önemsendiğine işaret eden Moğul, "Eğitim verilen hükümlülerin çeşitli kurumlarla iş birliği yapılarak kalfalık, ustalık, mesleki yeterlilik belgeleri almasını sağlıyoruz. Bugün imzalayacağımız bu protokolle çok önemli, anlamlı ve insan hayatına dokunan bir iş birliği yapmanın sevincini ve onurunu yaşayacağız. Protokolle hükümlülere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılması sağlanacak. Ayrıca Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemiz ile birlikte hem ulusal alanda, hem uluslararası alanda aranan bir belgeye sahip olmaları sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"Hükümlüler onaylı sertifikalarla tahliye olacak"

Törende bir konuşma yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da hükümlülerin topluma entegrasyonları planlanarak gerçekleştirilen faaliyetler düşünüldüğünde Adalet Bakanlığı ile SUBÜ'nün topluma hizmet rollerinin örtüştüğünü söyledi.

SUBÜ'nün 2019 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülü'nü topluma hizmet kategorisinde aldığını anımsatan Sarıbıyık, İşyurtları Kurumunca yürütülen mesleki eğitimlerin uluslararası geçerlilik kazanmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Sarıbıyık, öğrencileri "+1 Eğitim" modeliyle iş dünyasına henüz üniversitedeyken hazırlayarak tecrübeli ve yetkin şekilde mezun ettiklerine değinerek, "Bu iş birliğimizle de hükümlüler topluma nitelikli ve becerileri Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı sertifikalarla tahliye olacaklar." dedi.

Protokol doğrultusunda ilk olarak Sapanca Park Uygulama Oteli'nde bir çalıştay düzenleneceği bilgisini veren Sarıbıyık, daha sonra İşyurtları Kurumunun ilk olarak 12 yurdunda ve 22 alanda belgelendirme çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Moğul ve Rektör Sarıbıyık protokolü imzaladı.

Törende, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı İhsan Özgür Çetin, SAYEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Boru ve bürokratlar yer aldı.