Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğine polis ekipleri sahip çıktı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde polis ekipleri, güvenlik kameralarından bir köpek yavrusuna otomobilin çarptığını gördü.
Olay yerine giden ekipler, köpeğin yaralı olduğunu tespit edince veteriner çağırdı.
Yapılan kontrollerde boyun omuriliğinde zedelenme oldu belirlenen köpek, Kayseri Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.
Kaynak: AA
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