Yapılan kontrollerde boyun omuriliğinde zedelenme oldu belirlenen köpek, Kayseri Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

Olay yerine giden ekipler, köpeğin yaralı olduğunu tespit edince veteriner çağırdı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde polis ekipleri, güvenlik kameralarından bir köpek yavrusuna otomobilin çarptığını gördü.

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