Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak iddialarını kesin bir dille yalanladı

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