ADIYAMAN'DA KÖPRÜDEN DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

ADIYAMAN'da, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Müslüm Uysal (47) köprüden yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve ailesini görmek için Adıyaman'a giden Müslüm Uysal yönetimindeki 34 VY 3984 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Uysal'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü üzerinde demin korkulukları kırarak, metrelerce yükseklikten düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 3 çocuk babası Müslüm Uysal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.