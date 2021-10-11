Adıyaman'da özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen farklı adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama yapıldı.
Gözaltına alınan 5 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Adıyaman'da özel harekat destekli narkotik operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika