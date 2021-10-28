Son dakika haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 250 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve iki sallama tabir edilen bıçak ele geçirdi.

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