Üye Girişi
Son dakika haberleri | Afgan çobanı öldüren Suriyeli çobana 10 yıl hapis - Son Dakika

Son dakika haberleri | Afgan çobanı öldüren Suriyeli çobana 10 yıl hapis

05.10.2021 11:21
Son dakika haberleri | Afgan çobanı öldüren Suriyeli çobana 10 yıl hapis, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'de 2 yıl önce kendisi gibi çobanlık yapan Afganistan uyruklu Ahva Davudi'yi (22) tüfekle vurarak öldüren Suriye uyruklu Hüseyin Elcüneyd (17), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 3 sanık ise beraat etti.

KAYSERİ'de 2 yıl önce kendisi gibi çobanlık yapan Afganistan uyruklu Ahva Davudi'yi (22) tüfekle vurarak öldüren Suriye uyruklu Hüseyin Elcüneyd (17), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 3 sanık ise beraat etti.

Olay, 4 Haziran 2019'da Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu Ahva Davudi, hayvanlarını otlatmak için sabah saatlerinde evinden çıktı. Davudi akşam eve dönmeyince, hayvan sahipleri ve yakınları aramaya çıktı. Davudi'nin saat 02.30 sıralarında Çiçekli mevkisinde kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

Bölgede araştırma yapan jandarma, Suriye uyruklu çoban Hüseyin Elcüneyd ile besici Tuncay Y., Mehmet B. ve Ramazan Y'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Hüseyin Elcüneyd tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'AİLEMLE TEHDİT ETTİLER'Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 şüpheli hakkında dava açıldı. Görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin Elcüneyd ile tutuksuz yargılanan Tuncay Y. hazır salonda bulundu. Mehmet B. ve Ramazan Y. ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede son sözleri sorulan Suriyeli Hüseyin Elcüneyd, "Allah şahittir ki cinayeti ben işlemedim. Suçu üstlenmem için ailemle tehdit edildim. Suçu işleyen Tuncay'dır. Ben olay günü çadırda yatıyordum. 'Hırsız var' dediler. Tüfeği aldım. Tuncay, tüfekle havaya ateş etmemi söyledi. Ben de havaya ateş ettim. Yere düşen boş fişeği Tuncay el sürmeden aldı. Sonra bana nasıl ifade vermem gerektiğini öğrettiler. Ben ilk başta kabul etmedim. Ailemle tehdit ettiler" diye konuştu.Tutuksuz yargılanan Tuncay Y. ise, "Biz çadırda yatıyorduk. Silah sesi geldi. Bunun üzerine çadırdan çıktığımızda Hüseyin bize doğru tüfekle gelerek 'öldürdüm onu' dedi. Ambulansı ve jandarmayı arayan zaten benim. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme, Hüseyin Elcüneyd'i, asten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olay sırasında yaşının küçük olması, duruşmadaki iyi hali ve samimi beyanından dolayı cezasını 10 yıla düşürdü. Tutuksuz yargılanan 3 sanık ise beraat etti.


Son dakika haberleri | Afgan çobanı öldüren Suriyeli çobana 10 yıl hapis

Afganistan, Suriyeli, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Afgan çobanı öldüren Suriyeli çobana 10 yıl hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 12:12 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü 12:03 Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti 11:38 Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum 11:15 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? 11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 10:36 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz 09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi 09:36 Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi

Son Dakika Haberleri
12:11 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu
12:05 Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı
12:03 Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü
11:46 Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı
11:42 Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor?
11:27 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan alıcı buluyor
11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek
11:14 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum
11:11 Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları
11:09 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar
Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım         
12:23
Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı         
12:06
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi         
11:48
Apple, oyun satış gelirlerinde Xbox ve PlayStation'ı geride bıraktı Apple, oyun satış gelirlerinde Xbox ve PlayStation'ı geride bıraktı         
11:18
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar         
11:10
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir         
21:03
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 12:28:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Afgan çobanı öldüren Suriyeli çobana 10 yıl hapis - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement