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Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

14.10.2021 10:51
Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberlerine göre Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar'ın başkenti Doha'dan bir uçakla Türkiye'ye yola çıktı.

Türkiye'ye öğleden sonra gelmesi beklenen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Muttaki, Doha'da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

Afganistan, Türkiye, Taliban, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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