Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberlerine göre Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye'de temaslarda bulunacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar'ın başkenti Doha'dan bir uçakla Türkiye'ye yola çıktı. Türkiye'ye öğleden sonra gelmesi beklenen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak. Muttaki, Doha'da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

Son Dakika

Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var

Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat

Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi

İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor

Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor

İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek