Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu kamerada: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu kamerada: 4 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu kamerada: 4 gözaltı Afyonkarahisar'da polisin DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik nefes kesen operasyonla 4 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu kamerada: 4 gözaltı AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polisin DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik nefes kesen operasyonla 4 kişi yakalandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücedele Şubesi'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında bir eve baskın düzenlendi. Baskında DEAŞ'a üye olmak suçundan yabancı uyruklu Moez Alouanı ve Ahmed Aladanı yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada, Konya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca hakkında örgüte bilerek isteyerek yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Abdülhekim EL Bekro ve yabancı uyruklu Ahid El Hamed isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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