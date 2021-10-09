Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Başören köyünde 90 yaşındaki R.Ö'nün yalnız yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Yangını fark eden komşuları, içeri girerek R.Ö'yü dışarı çıkardı.
Torununun evine götürülen yaşlı kadının sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: AA
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