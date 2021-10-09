Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Yangını fark eden komşuları, içeri girerek R.Ö'yü dışarı çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Başören köyünde 90 yaşındaki R.Ö'nün yalnız yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

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