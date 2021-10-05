Afyonkarahisar'da iki farklı binanın çatılarında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yarenler ile Dumlupınar Mahallelerindeki iki farklı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Her iki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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