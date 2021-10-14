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Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz - Son Dakika

Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz

14.10.2021 17:45
Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz

Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mardin'de Artuklu Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, son 5 yıllık kalkınma planlarından birinin, Türkiye'den en az 3 üniversitenin dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmesi olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mardin'de Artuklu Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, son 5 yıllık kalkınma planlarından birinin, Türkiye'den en az 3 üniversitenin dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmesi olduğunu söyledi. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükselttiklerini belirten Kurtulmuş, "Üniversitelerin sadece sayısının artması yeterli değil. Şimdi geldiğimiz noktada üniversitelerin seviyesinin artması, kalitesinin yükselmesi ve Türkiye üniversitelerinin uluslararası alanda rekabet edebilir üniversiteler haline gelmesi de ana hedefimiz" dedi.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'de bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Artuklu Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Vali Mahmut Demirtaş ile üniversiteye gelen Kurtulmuş, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve protokol tarafından karşılandı. Törende konuşma yapan Kurtulmuş, Türkiye'deki üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardıklarına dikkat çekerek, bunun yanında kalite ve vizyonun da çok önemli olduğunu söyledi.

'YABANCI ÖĞRENCİLER AYNI ZAMANDA KÜLTÜR ELÇİSİ'Üniversiteleri daha güçlü yapmak için mücadele ettiklerini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bu çerçevede Türkiye'nin son yıllarda üniversitelerinin sayısal olarak yükseldiğini görüyoruz. 76'dan bugün 207'ye çıkmış olan bir üniversite sayımız var. Ayrıca bugün 8,5 milyon civarında üniversite öğrencimiz var. 8 binin üzerinde doktora öğrencimiz var ve 250 bin yabancı öğrencimiz var. Yabancı öğrenci barındırma bakımından Artuklu Üniversitesi de Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birisidir. Bu yabancı öğrencilerimiz sadece bizim misafirlerimiz değil aynı zamanda mezun olduktan sonra bizim kültür elçilerimizdir. Allah nasip etti Afrika ve Asya'da birçok ülkeye gittiğimizde kaldığımız otellere gelen, bizi karşılayan ve hatta o ülkelerde Türkiye mezunları dernekleri kuran yabancı öğrencilerle karşılaştık ve onların bir kısmının derneklerinin açılışını yapma imkanımız oldu. Büyük bir keyif, büyük bir memnuniyet. Güzel Türkçe konuşan, Türkçe'yi iyi bilen, Türkiye'nin vizyonunu dünyaya taşıyan birer kültür elçileri olarak oralarda bulunuyorlar. Tabi ki üniversitelerin sadece sayısının artması yeterli değildir. Şimdi geldiğimiz noktada üniversitelerin seviyesinin artması, kalitesinin yükselmesi ve Türkiye üniversitelerinin uluslararası alanda rekabet edebilir üniversiteler haline gelmesi de ana hedefimizdir. Bugün dünyada üniversite hayatında en önemli rekabetçi ülkelerden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri'dir. ABD'de, 5 bine aşkın üniversite var. Bu üniversitelerin içerisinde Harvard gibi MIT gibi Cornell gibi dünyanın sayılı üniversiteleri olduğu gibi ilk 500 içerisinde yer alan üniversiteler olduğu gibi son derece sıradan son derede vasat altı olarak değerlendirebileceğimiz üniversiteler de vardır ama hiç kimse Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Niye bu kadar çok üniversite var' diye bir tartışmanın kapısını açmaz. Türkiye'nin üniversiteleri de Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte dünya akademisi ile rekabet edebilecek çok güçlü noktaya geleceklerdir. Biliyorsunuz son 5 yıllık kalkınma planımızın içerisindeki önemli hedeflerden birisi de Türkiye'nin ilk 500 içerisinde en az 3 üniversitesinin bu süre içerisinde yer almasıdır. Bunun için yarış alanı açıktır. Artuklu Üniversitesi'ne de bu yarışta başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin." 'BU OYUNA GELMEYECEĞİZ'Emperyalist güçlerin Orta Doğu'da karışıklık çıkarmaya çalıştığını kaydeden AK Parti'li Kurtulmuş, "Emperyalistler bu ülkenin ileri gitmesini önlemek için içimizdeki farklılıkları düşmanlık, ayrılık meselesi haline getirmeye çalışıyor. Bu coğrafyanın bütün halklarının geleceği, kaderi ortaktır. Arap'ın Kürt'ten, Kürt'ün Türk'ten, Arap'ın Acem'den veya diğerlerinden farklı bir geleceği yoktur. Bu coğrafyadaki Süryani'nin de Sünni'nin de Şii'nin de Yezidi'nin de geleceği aynı istikamettedir ama bir asır evvel başladıkları ayrılık senaryosunu körüklemek için işte Irak ve Suriye'de maalesef görüyoruz. İnsanların arasına fitne sokarak hele hele etnik kimlik ve mezhep kimlikleri üzerinden insanları bölmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin gençleri olarak bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyuna düşmeyeceğiz ve Türkiye'nin gençleri olarak sadece Türkiye'yi bu istikamette yürütmek değil bütün bölge halklarımızı hep beraber aynı istikamette yani medeniyet istikametine yürümeye devam ettireceğiz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'deki Kürtlerin, Suriye'deki Kürtlerin, Irak'taki Kürtlerin, İran'daki Kürtlerin veya Türkiye'deki Türklerin Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki Türkmenlerin birbirlerinden ayrılması mümkün değildir. Bütün bunların kaderi ortaktır. Birinin geleceği, birinin hayrına olan diğerinin hayrınadır. Emperyalistler sakın ha bölge halklarımızı kandırmaya kalkmasın. Bu bölge halklarının hiçbirisini insan yerine koymadığını çok iyi biliyoruz. Halbuki bizim için sadece bu bölge halkları değil dünyanın 7,5 insanının her birisi yaradılışta eşimiz olan hazreti insandır" dedi.

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Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz
Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz
Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz
Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz
Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz
Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz
Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz
Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz
Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz
Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz

Artuklu Üniversitesi, Açılış Töreni, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz - Son Dakika
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