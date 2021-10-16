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Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR refüje çarpıp devrildi. Sürüklenerek park halindeki tur otobüsüne çarpan TIR'ın sürücüsünün ağır yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 08.30 sıralarında İncekum Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen A.G.'nin kullandığı 41 AFH 896 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı. Devrilen TIR sürüklenerek, yolun sağında park halindeki tur otobüsüne çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. TIR şoförü A.G. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, TIR'ın refüje çarparak devrilmesi yer alıyor.