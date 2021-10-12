Son dakika haberleri! Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 5 bomba imha edildi

Son dakika haberlerine göre Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çeşitli ebatlarda 5 bomba etkisiz hale getirildi.

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çeşitli ebatlarda 5 bomba etkisiz hale getirildi. Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Rondorf semtinde bulunan Amerikan ve İngiliz yapımı bombaların imha çalışmaları sırasında bölgede oturanlar tahliye edildi. Uzmanlar, bombaları sorunsuz imha etti. İmha çalışmaları sonrasında tahliye edilenler evlerine döndü. Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda patlamamış bomba bulunuyor.

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