Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesi: "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz kazanında patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine saat 09.57'de... - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi : "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz kazanında patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine saat 09.57'de itfaiyemizin Merkez, Bilkent ve Çayyolu İstasyon ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yangın doğal gaz kesintisi de sağlanarak saat 10.35'te söndürülmüştür." - ANKARA

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