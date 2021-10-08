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Son dakika haberleri | Polis Koleji'nden ilişi kesilen 12 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Polis Koleji'nden ilişi kesilen 12 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

08.10.2021 09:17
Son dakika haberleri | Polis Koleji'nden ilişi kesilen 12 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce Polis Koleji'nden ilişiği kesilen 12 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce Polis Koleji'nden ilişiği kesilen 12 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturma kapsamında 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi. - ANKARA

Son dakika haberleri | Polis Koleji'nden ilişi kesilen 12 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Polis Koleji, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Polis Koleji'nden ilişi kesilen 12 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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