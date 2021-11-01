Son dakika haberleri! Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 32 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 25-31 Ekim arasında kaçakçılığa yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 415 kaçak sigara, 3 bin 180 bandrol, 2 bin 701 kaçak elektronik muhtelif eşya, 820 tıbbı ilaç, 683 kilogram kaçak tütün, 188 litre sahte alkollü içki, 34 kaçak cep telefonu, 4 sigara sarma makinesi, kompresör ve 610 bin 400 tütün için kullanılan makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.