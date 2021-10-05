ANKARA merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynerine gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara Emniyetine bağlı Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ekiplerince 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A., Galip Ç. ve Levent G. yakalanarak gözaltına alındı. Atilla A., kaldığı villada yatak odasına özel yaptırdığı asansör ile otoparka inerek kaçmaya çalışırken yakalandı. Sakarya'da lüks villasında yakalanan Nurten A.'nın babası Selahattin A.'nin da 1990'lı yıllarda düzenlenen büyük bir operasyonda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındığı ve cezaevine girdiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında yapılan arama çalışmalarında 210 milyon lira değerinde 71 kilo 634 gram kokain, 1 balistik yelek, 3 av tüfeği, 1 tabanca, tabancaya ait 3 şarjör, 1 sahte diplomat kimliği, 31 bin 50 dolar, 52 bin 250 TL, 3 milyon 409 bin lira değerinde çek ve senet ele geçirildi.5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A., Galip Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Levent G. yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.