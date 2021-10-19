Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara merkezli yürütülen iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre, ilk operasyon, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları tespit edilen tamamı daha önce ilişiği kesilen 50 askeri öğrenciye yönelik yapıldı.

Ankara merkezli 18 ilde devam eden operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

İkinci operasyon ise örgütün mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, operasyonel hatlar aracılığıyla bazı yargı teşkilatı çalışanlarıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen farklı meslek grubundaki 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyon, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

54 şüpheli gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince sürdürülen operasyonda ise 28 şüpheli yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında ihraç edilen savcı, vergi müfettişi yardımcısı, icra müdür yardımcısı ve infaz koruma memurlarının da yer aldığı şüphelilerden 35'inin FETÖ üyeliğinden halen cezaevinde bulunduğu, 4'ünün ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Her iki operasyonda firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.