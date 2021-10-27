Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Aramada, araçta yolcu olarak bulunan E.Y.'nin (31) üzerinde poşete saralı vaziyette 7.66 gram esrar ile içime hazır sigara şeklinde esrar ele geçirildi.

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