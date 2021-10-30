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Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

30.10.2021 18:32

Arnavutköy'de seyir halindeyken yangın çıkan tır, kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de seyir halindeyken yangın çıkan tır, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu'dan Gaziantep'e giden köpük ham maddesi yüklü tır, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkisinde, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracı emniyet şeridine çekerek aşağı inen sürücü, itfaiye ve güvenlik ekiplerine haber verdi.

Yolun trafiğe kapatılmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yolun trafiğe kapatılması nedeniyle araçlar yan yola yönlendirildi.

Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Hamster Coin, Gaziantep, Yangın, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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