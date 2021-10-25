Son dakika haberleri: Ataşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halinde olan 34 RV 6327 hafif ticari araç, sokaktan caddeye giren 34 BUS 653 plakalı otomobile çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan iki aracın sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: AA
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