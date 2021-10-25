Son dakika haberleri: Ataşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada hafif yaralanan iki aracın sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halinde olan 34 RV 6327 hafif ticari araç, sokaktan caddeye giren 34 BUS 653 plakalı otomobile çarptı.

Ataşehir 'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde

Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı

NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar

Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil