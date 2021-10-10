Son dakika haberleri: Aydın'da 87 yaşındaki çoban gölette ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çobanlık yapan 87 yaşındaki kişi, gölette ölü bulundu.

Esençay Mahallesi'ndeki gölette bir kişinin hareketsiz yattığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, gölette bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazenin bölgede çobanlık yapan Mehmet Sakı'ya (87) ait olduğu tespit edildi.

Sakı'nın cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.