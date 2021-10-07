Son dakika haberleri... Aydın'da besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangın nedeniyle bir buzağı telef oldu.
Özbaşı Mahallesi'ndeki Eski Özbaşı Yolu mevkisinde bulunan bir besi çiftliğinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bir buzağı telef oldu. Çiftlikte hasar meydana gelirken, saman ve yem çuvalları da yandı.
Kaynak: AA
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