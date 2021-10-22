Son dakika haber... Bahçelievler'deki özel bir hastanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yönetmenin ölümüne neden olan oyuncunun 4 yıl önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

Bahçelievler'deki özel bir hastanenin MR bölümünün bulunduğu alt katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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