İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bahçelievler'deki özel bir hastanenin MR bölümünün bulunduğu alt katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri hastanenin bulunduğu sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Hastanenin alt katının tahliye edildiği yangın, büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasarın oluştuğu yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bahçelievler'deki özel bir hastanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika