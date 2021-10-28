Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Türkeli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Karaismailoğlu, çarşıdaki esnafın dükkanlarına girerek, onlarla sohbet etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Karaismailoğlu, çocuklara hediyeler verdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum