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Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayetler' iddiasına yanıt: "Böyle bir istihbarat yok" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayetler' iddiasına yanıt: "Böyle bir istihbarat yok"

13.10.2021 13:15
Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayetler' iddiasına yanıt:

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'siyasi cinayetler' iddialarına yanıt vererek, "Sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?' diye, yok. Peki siz böyle bir bilgiyi nereden aldınız?" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'siyasi cinayetler' iddialarına yanıt vererek, "Sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?' diye, yok. Peki siz böyle bir bilgiyi nereden aldınız?" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, birkaç gündür, 'siyasi cinayetler' söyleminin arttığını, yaşanılanları takip ettiğini dile getirdi.

'Siyasi cinayetler' iddialarını değerlendiren Bakan Soylu, "Her biri birbirinin peşine takılıyor, ana muhalefet partisi genel başkanı, onun altındaki muhalefet partisi genel başkanı, onun genel başkan yardımcısı, en sonunda yine bir partinin genel başkanı. Bu dördüne bakıyorum, hepsi devlet görmüş. Birisi SGK'ye kadar gelmiş, diğeri 8 ay da olsa İçişleri Bakanlığı yapmış, diğeri Bayındırlık Bakanlığı yapmış, diğeri Başbakanlık yapmış. Şimdi topluma böyle bir söz söylüyorsanız bunun kendine ait bir karşılığı olmalı" dedi.

Siyasi, seri cinayetlerin istihbaratını, emniyet istihbarat başkanlığı, jandarma istihbarattan ya da MİT'ten öğrenilebileceğinin altını çizen Bakan Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?', yok. Milli İstihbarat Teşkilatımıza soralım, sorduk, böyle bir bilgi yok. Peki siz böyle bir bilgiyi nereden aldınız?" diye konuştu.

Bakan Soylu, böyle bir bilginin devlet kaynakları dışında iki kaynaktan alınabileceğini belirterek, "İlk kaynak yabancı servislerdir. Yabancı servislerin kucağına oturmuşsanız sizi oynatırlar" açıklamasında bulundu.

Terör örgütlerinin hükümet yöneticilerini sürekli hedef aldığını anlatan Soylu, 'Biz hükümet yöneticilerine pusu yapacağız' derler. Sizin ya terör örgütleriyle bir ilintiniz, bağınız var veya yabancı servislerle bağlantınız var. ya da ara sıra görüştüğünüz büyükelçiler kafanızı karıştırıyor" diye konuştu.

"Bu FETÖ taktiğidir" diyen Soylu açık. "Onlarla çok kol kola girerseniz, onların hamiliğini kabul ederseniz geleceğiniz durum da budur" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin siyasi parti genel başkan yardımcılarından bir tanesini arattırdığını bildiren Soylu şöyle devam etti:

"Nezaketli şekilde aradı, 'Devlette görev yaptınız, eğer böyle bir şey söylüyorsanız, bilginiz, belgeniz söz konusudur. Müsaade ederseniz, terörden, istihbarattan arkadaşlarımız yanınıza gelsinler, bilgilerinizi alsınlar, hemen harekete geçelim' dedi. 'Ben Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı değerlendirmeden hareket ettim, etrafımdaki konuşmalardan hareket ettim' denildi."

2016'da Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın aynı siyasi seri cinayetler ifadesini kullandığını aktaran Soylu, "Acaba bu bir şifre midir? 2016 Mart'tan sonra ne oldu? 15 Temmuz. Şu FETÖ'nün zihninizi iğfal ettiği oyunlardan kurtulun. Bu ülke size ana muhalefet partisi genel başkanlığı, muhalefet partisi genel başkanlığı veya genel başkan yardımcılığı gibi sorumluluklar vermiş. Bunları bu tip hezeyanlarla soğuk savaş döneminin siyasi oyunlarıyla, manipülasyonlarıyla kirletmeyin" şeklinde konuştu.

Milleti endişeye sevk etmenin son derece yanlış davranış olduğunu, kaydeden Bakan Soylu, bu tavrın da güvenlik sorunu olduğunu dile getirdi. - ANKARA

Ana Muhalefet Partisi, Süleyman Soylu, Muhalefet, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayetler' iddiasına yanıt: 'Böyle bir istihbarat yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayetler' iddiasına yanıt: "Böyle bir istihbarat yok" - Son Dakika
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