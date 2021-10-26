Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul ve Düzce 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı