BALYOZ'DA KUMPAS DAVASI'NDA MEHMET BARANSU'NUN REDDİ HAKİM TALEBİNE RET - Son Dakika

BERAAT kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılanan Taraf Gazetesi çalışanları davasının tek tutuklu sanığı Baransu'nun reddi hakim talebi reddedildi. Savunma ve karar için iki gün yapılması planlanan dava, ret kararına karşı Baransu'ya itiraz hakkı hatırlatılarak ertelendi. Taraf Gazetesi'nin eski çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davanın bugün 36'ncı celsesi görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu getirildi. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmazken, davanın müdahillerinden emekli albay Suat Aytın ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"SAVUNMA YAPMAYACAĞIZ"

Tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun avukatı Çiğdem Koç, "Sizin bağımsız ve tarafsız yargılama yapacağınıza inanmıyorum. Adil yargılama yapmayı düşünmüyorsunuz, müvekkilimi ismiyle yargılıyorsunuz. O yüzden mahkeme heyetinizi reddediyorum. Savunma yapmayacağız. Gayri meşru yargılamaya alet olmayacağız" dedi.

"6,5 YILDIR TUTUKLUYUM, REDDEDİYORUM SİZİ"

Sanık Mehmet Baransu da avukatının reddi hakim talebine yönelik söz alarak "Avukatıma katkı olsun diyerekten reddi hakim talebim var. Daha önce beni fazladan yatırdınız dedim, gerekçelerimi belgeleriyle anlattım. 6,5 yıldır tutukluyum, niye tutukluyum bunu anlamaya çalışıyorum. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Hemen hemen 1 sene önce esasa ilişkin belgeler şimdi ne oldu da esasa ilişkin değil diyorsunuz? Beni boş yere 7 yıldır yatırdığınız ortaya çıkmasın diye reddediyorsunuz. O yüzden adil yargılama yok. Bu gerekçeyle reddediyorum sizi " dedi. Sanık Baransu "Bir kere yaptım savunma, o da eşimden dolayı. Beni buraya siz koymadınız ki siz çıkarasınız. Allah koydu, Allah çıkaracak " diye konuştu. Müdahil avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

REDDİ HAKİM TALEBİNE RETMahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Baransu'nun reddi hakim taleplerinin davaya uzatmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığını belirterek reddetti. Baransu ve avukatına ret kararına itiraz etme hakları da hatırlatıldı. Duruşma, 12 Kasım'a ertelendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTIİstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Haziran 2021 tarihinde görülen celsede, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Mehmet Baransu hakkında zincirleme şekilde "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kısmen veya tamamen yok etme" suçlarından 67 yıl 6 aya kadar hapis, sanıklar Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur'un ise "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep etmişti. Sanık Tuncay Opçin hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını istemişti.