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Son dakika haberleri | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

25.10.2021 08:32
Son dakika haberleri | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E 5 Karayolu, Yeniyurt Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, evine giden Mehmet Gündüz'ün (33) kullandığı 80 AAH 546 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Mehmet Gündüz'ün cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - HATAY

Son dakika haberleri | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Mehmet Gündüz, Dörtyol, Hatay, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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