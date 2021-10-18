Üye Girişi
Son dakika haberleri: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi 1,5 yılda 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi 1,5 yılda 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi

18.10.2021 11:39

Son dakika genel haberine göre Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi 1,5 yılda 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi Açılıştan bugüne 90 bin kişinin yatışı yapıldı, 85 bin kişi ameliyat edildi Prof. Dr.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi 1,5 yılda 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi

Açılıştan bugüne 90 bin kişinin yatışı yapıldı, 85 bin kişi ameliyat edildi

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Şu an pandemi hastaları eskisi kadar bizim için yük değil"

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastaneye ilişkin verileri paylaştı. Yiyit, "Açıldığı günden bu tarihe ayaktan 3 milyon kişi, yatarak 90 bin kişi bu hastanede sağlık hizmeti aldı, 85 bin kişi de ameliyat oldu. Pandemi döneminde burada 9 bin vatandaşımız yatarak tedavi gördü. Pandemi hastaneleriyle birlikte bu büyük metropolün en büyük yükünü burası sırtladı. Bu sayede vatandaşlarımızın yataksız ve yoğun bakımsız kalmadığı bir dönemi yaşadık" dedi.

Covid-19 pandemisiyle birlikte sağlık hizmetlerinin önemi yeniden gözler önüne serilirken bu süreçte Türkiye'de hizmete giren hastaneler pandemi yükünün karşılanmasında önemli görevler üstlendi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de açılıştan bu yana 3 milyon kişinin ayaktan, 90 bin kişinin ise yatışı yapılarak tedavisi gerçekleştirildi. Pandemi döneminde 9 bin vatandaşın yatışı yapılan hastanede açılıştan bu yana 85 bin kişi de ameliyat edildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de hastanedeki son durum ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

"3 milyon kişi sağlık hizmeti aldı, 85 bin kişi ameliyat oldu"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit açılışından bu yana şehir hastanesinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Bir sağlık ordusunun neferi, bir parçası olmak her zaman onur ve gurur. Özellikle bu pandemi döneminde belki de bu mücadelenin, bu savaş cephesinin önünde olmak her zamankinden daha onurlu ve daha yüce bir süreçti. Birçok kişinin canına dokunduğumuz, hayata tekrar tekrar geri dönme sürecinde aktif hizmet verdiğimiz ama birçok acı haberi de duyurma üzüntüsü yaşayanlardan biri olmak adına bu süreç bizi yordu. Yorduğu kadar da güçlendirdi. 1 milyon 20 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz, yönettiği ve hizmet verdiği grup yüz ölçümünden daha büyük ki ileride daha da büyüyecek. Açıldığı günden bu tarihe aslında bir yılı biraz geçmiş. Bu sürede ayaktan 3 milyon kişi sağlık hizmeti aldı bu binadan, 90 bin kişi bu hastanede yatarak sağlık hizmeti aldı. 85 bin kişi de ameliyat oldu. Burada şu anda 53 tane eğitim kliniği var. Burası sağlık hizmeti verirken bundan sonraki sağlık neferlerini de yetiştiren bir alana doğru gidiyor. Yurt dışından buraya eğitim almaya gelen doktorlar da var. Bu pandemi döneminde vatandaşlarımızın hepsi sağlık hizmeti için kendi ülkesine dönmeye çalıştı. Bu dönüşümün, değişimin aslında çok güzel bir özeti" şeklinde konuştu.

"Pandemi döneminde burada 9 bin vatandaşımız yatarak tedavi gördü"

Prof. Dr. Yiyit, geçmişte insanların sağlık hizmeti için yurt dışını tercih ederken bugün yurt dışında olsa dahi tedavi için Türkiye'ye geldiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden bir sağlık tesisine gidildiğinde çok ehil ve üst düzeyse özel hastane gibi beyanı kullanılırdı. Sağlık Bakanlığı'mızın bu yeni konsept şehir hastanelerinde özel hastaneden bile daha lüks ya da konforlu cümleleriyle karşılaşır hale geldik. Eskiden insanlar sağlık hizmeti almak için yurt dışına, farklı merkezlere bir şekilde ulaşmaya çalışıyordu. Şu an artık ülke içinde rüştünü ispat etmiş kaliteli sağlık tesislerimiz var, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi. Bu gelişim ve değişim yurt dışında da dikkat çekiyor, çok sayıda yabancı hasta da gelip burada hizmet alıyor. Pandemi döneminde en büyük hazırlığımız nedir; yılar içinde yapılmış bu hastanelerdi çünkü bu sayede hiçbir hastamız yataksız ve yoğun bakımsız kalmadı. Bu çok büyük bir güçtü, bir başka güç de çok ciddi bir sağlık ordusu yetiştirildi bu sürede üçüncü önemli olan da dijital sağlık alt yapımız; şu an bunun sayesinde sağlıktaki her şeyi dijital verilere dökebiliyoruz. Anlık yorumlayabiliyoruz bu sayede bugün kaç kişiye ne olduğunu anlık görebiliyoruz. Yarın ve ertesi gün ne olacağını da hesaplayabiliyoruz. Ona göre yatağımızı ve yoğun bakımımızı hesaplayabiliyoruz. Pandemide kapasitemizi çok ciddi arttırdık. Pandemi döneminde burada 9 bin vatandaşımız yatarak tedavi gördü, çok büyük bir rakam. Pandemi hastaneleriyle birlikte belki de bu büyük metropolün en büyük yükünü burası sırtladı. Bu sayede vatandaşlarımızın yataksız ve yoğun bakımsız kalmadığı bir dönemi yaşadık. Şu an pandemi hastaları eskisi kadar bizim için yük değil"

Son dakika haberleri: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi 1,5 yılda 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi
Son dakika haberleri: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi 1,5 yılda 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi
Son dakika haberleri: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi 1,5 yılda 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi
Son dakika haberleri: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi 1,5 yılda 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi
Son dakika haberleri: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi 1,5 yılda 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Pandemi, Sakura, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi 1,5 yılda 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada 12:15 Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti 12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi 12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti 11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti Adam, 11:30 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor 11:19 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor
Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na 11:15 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor 10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor

Son Dakika Haberleri
12:15 Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada
12:11 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti
12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti
12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi
11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti
11:33 Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti
11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
11:29 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi
11:18 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor
Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi         
12:16
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti         
12:12
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 3,5 milyon onsluk altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 3,5 milyon onsluk altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor         
12:07
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru         
11:32
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi         
11:14
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı         
10:08
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 12:36:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesi 1,5 yılda 3 milyondan fazla kişiye hizmet verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement