Son dakika haberleri: Başkan Fatma Şahin, yenilenen yolun açılışında çocuklarla kurdele kesti - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Karkamış ve Nizip ilçelerinde yapımı tamamlanan yollar ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yolun açılışında çocuklarla kurdele kesen Başkan Fatma Şahin, yenilenen yolun mahalle sakinlerini mutluluğa ve sağlığa götürmesini diledi.

Araç sürücüleri için kentin ulaşımını daha güvenli ve kaliteli hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Nizip'e bağlı Kumla ve Karkamış'taki Elifoğlu kırsal mahallelerini bağlayan 3 kilometrelik sathi kaplama yola sıcak asfalt döktü.

Bölge esnafı ve mahalle sakinlerinin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları önemli ölçüde azaltan Büyükşehir, sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra yoldaki kot farkını çözüme kavuşturdu, bölgedeki altyapı sıkıntılarını giderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, mahalle sakinlerine köprü olan muhtarların dile getirdiği sorunları can kulağıyla dinlediklerini belirtti, bu yöndeki tavırlarının da teknik ekibiyle aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Başkan Fatma Şahin, "Elifoğlu köyünün sorunlarını çözme noktasında nasıl dik durduğunu, nasıl sabırlı olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz bir şey var. 'Söz namustur' diyor. Hamdolsun biz de bu yolda aynı anlayışla ilerliyoruz. Sözlerimizi tutuyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Sıcak asfalt konusunda Efiloğlu ile Kumla ilçelerini bağlayan 3 kilometrelik sathi kaplama asfaltı sıcak asfalt dökerek iyileştirdik. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.