Öğretmenlerden çılgın akım! "Derste göğüslerim gözüktü" diyerek her şeyi itiraf etti

Son bir hafta! Liste paylaşıldı, WhatsApp artık bu telefon modellerinde çalışmayacak

"Çocuk benden değil" diyerek yayına çıkan adama çifte darbe! Gerçekleri öğrenince yıkıldı

Beşiktaş- Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga kamerada

BURSA - Bursa'da bir çay bahçesinde Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray-Beşiktaş maçının bitmesinin ardından tezahürat yapan taraftarlar arasında tartışma çıktı. Taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraftarlar çay bahçesindeki sandalyeler ile birbirlerine saldırdı. Yaşananları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.